В Эстонии задержан человек, угрожавший летом 2016 года взорвать самолет от имени ИГИЛ

Полиция безопасности Эстонии задержала мужчину, который подозревается в угрозах взорвать самолет в Таллиннском аэропорту 25 июля прошлого года.
Как сообщила во вторник газета Postimees, Харьюский (Harju) уездный суд удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры задержать подозреваемого мужчину на восемь месяцев за серьезное нарушение общественного порядка.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры Кристина Костина сказала, что подозреваемый в угрозе взрыва 33-летний мужчина является гражданином Эстонии, который не наказывался ранее в судебном порядке.
Сотрудники полиции безопасности задержали его в Эстонии.
Окружной прокурор Инна Омбер (Inna Omber) сообщила, что подозреваемый дал признательные показания. Поскольку прокуратура занимается расследованием всех обстоятельств дела, сейчас не приводятся подробности произошедшего.
25 июля 2016 года в Таллинский аэропорт и в полицию безопасности позвонил мужчина, который представился членом ИГИЛ. Он заявил, что на этой неделе планирует взорвать самолет, который отправится из Таллина в Германию.
Мужчина говорил по-английски. Звонок был произведен с эстонского номера и с территории Эстонии. Сразу после звонка полиция усилила меры безопасности в столичном аэропорту.
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