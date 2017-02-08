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Регион 08.02.2017 14:04

Двое турецких военных погибли в боях против террористов в Эль-Бабе

Сирийское военное командование сообщило о гибели двух своих военнослужащих в ходе операций против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в сирийском городе Эль-Баб, передал в среду телеканал "Си-Эн-Эн Тюрк".

Еще 15 военных получили легкие ранения.

Ранее в среду поступали данные об успехах турецкой армии и поддерживающих ее бойцах сирийской оппозиции в боях за Эль-Баб.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Эль-Баб считается одним из основных оплотов ИГ в северной части Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az