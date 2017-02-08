Двое турецких военных погибли в боях против террористов в Эль-Бабе

Сирийское военное командование сообщило о гибели двух своих военнослужащих в ходе операций против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в сирийском городе Эль-Баб, передал в среду телеканал "Си-Эн-Эн Тюрк".

Еще 15 военных получили легкие ранения.

Ранее в среду поступали данные об успехах турецкой армии и поддерживающих ее бойцах сирийской оппозиции в боях за Эль-Баб.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков группировки ИГ близ границы с Турцией.

Эль-Баб считается одним из основных оплотов ИГ в северной части Сирии.