Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия пройдет на следующей неделе в Стамбуле

Очередной бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия пройдет 17 февраля в Турции, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"В Стамбуле 17 февраля состоятся V бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия", - отмечается в сообщении фонда.
В работе форума примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиорги Гахария.
Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.
А.Азизов
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