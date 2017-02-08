Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9489 RUR   0.0307 GBR   2.2811 TRY   0.4874

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев -1° 11 Фев

Бизнес и законодательство 08.02.2017 14:19

Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия пройдет на следующей неделе в Стамбуле

Очередной бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия пройдет 17 февраля в Турции, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В Стамбуле 17 февраля состоятся V бизнес-форум в формате Азербайджан-Турция-Грузия", - отмечается в сообщении фонда.

В работе форума примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиорги Гахария.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ФОРУМ


Похожие новости


Turkish Airlines проводит специальную акцию на полеты в Стамбул из Баку, Нахчывани и Гянджи Формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция является гарантом региональной безопасности, считают в Баку и Тегеране Азербайджан за 11 месяцев 2016г увеличил экспорт газа в Турцию на 6% Мамедъяров поздравил Чавушоглу с 25-летием установления азербайджано-турецких дипотношений Лидеры Турции, Азербайджана и Туркменистана встретятся в ближайшие месяцы – Чавушоглу Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az