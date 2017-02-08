Минюст Сирии отрицает массовые казни в тюрьмах

Минюст Сирии отверг обвинения правозащитной организации Amnesty International, сообщившей о казнях нескольких тысяч заключенных в сирийской военной тюрьме "Сайедная" близ Дамаска.

В Минюсте заявили, что доклад правозащитников "ввел в заблуждение" СМИ, опубликовавшие эту информацию, а сами данные назвали "совершенно ложными".

Накануне Amnesty International сообщила, что по ее данным с 2011 по 2015 год в тюрьме "Сайедная" были казнены от 5 тыс. до 13 тыс. человек, по большей части гражданских лиц. "К этому надо добавить еще тысячи умерших от пыток и бесчеловечных условий содержания", - заявил генеральный секретарь отделения Amnesty в Германии Маркус Беко.

Доклад базируется на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов.

По данным правозащитников, смертные приговоры выносились военным трибуналом в течение нескольких минут, а признания заключенных, как правило, выбивались при помощи пыток.

Amnesty International обратилась к ООН с призывом расследовать сообщения о массовых казнях в Сирии.

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