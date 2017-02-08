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Дальнее зарубежье 08.02.2017 15:13

Минюст Сирии отрицает массовые казни в тюрьмах

Минюст Сирии отверг обвинения правозащитной организации Amnesty International, сообщившей о казнях нескольких тысяч заключенных в сирийской военной тюрьме "Сайедная" близ Дамаска.

В Минюсте заявили, что доклад правозащитников "ввел в заблуждение" СМИ, опубликовавшие эту информацию, а сами данные назвали "совершенно ложными".

Накануне Amnesty International сообщила, что по ее данным с 2011 по 2015 год в тюрьме "Сайедная" были казнены от 5 тыс. до 13 тыс. человек, по большей части гражданских лиц. "К этому надо добавить еще тысячи умерших от пыток и бесчеловечных условий содержания", - заявил генеральный секретарь отделения Amnesty в Германии Маркус Беко.

Доклад базируется на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов.

По данным правозащитников, смертные приговоры выносились военным трибуналом в течение нескольких минут, а признания заключенных, как правило, выбивались при помощи пыток.

Amnesty International обратилась к ООН с призывом расследовать сообщения о массовых казнях в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az