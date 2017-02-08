Инвестиции частного сектора в строительство жилья в Азербайджане в 2016г составили около 640 млн манатов

Частный сектор в 2016 году направил на строительство жилья в Азербайджане 636 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В 2016 году суммарные инвестиции на строительство жилья в Азербайджане составили 683,5 млн манатов, из которых 47,5 млн – пришлось на долю государственных вложений. Остальной объем – 636 млн манатов – составили инвестиции частного сектора», - подчеркнули в ведомстве.

По данным Госкомстата, в минувшем году за счет личных средств граждан Азербайджана для улучшения собственных жилищных условий было построено 11,2 тыс. жилых домов. Строительство этих домов, было осуществлено, главным образом, в Баку, Нахчывани, Лянкаране, а также в Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Кюрдамирском, Джалилабадском и Габалинском районах.

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров.

Н.Аббасова