Азербайджан и Франция собираются совместно внедрять «Asan xidmet» в африканских странах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду Госсекретаря при премьер-министре Франции по государственным реформам и вопросам исследований Жан-Винсента Плаце, сообщает сайт главы государства.
Ж-В.Плаце является членом правительства и председателем Партии экологистов (зеленых – ИФ-Аз).
«Стороны отметили эффективность деятельности «Asan xidmet», обсудили возможности сотрудничества в этой сфере, а также совместного внедрения Азербайджаном и Францией данных услуг на африканском континенте», - отмечается в информации.
На встрече было подчеркнуто, что в некоторых департаментах Франции начали курсировать полевые автобусы услуги «Asan xidmet».
Ж-В.Плаце высказал пожелание ознакомиться с проводимой в Азербайджане работой в сфере защиты окружающей среды.
Он отметил, что в рамках визита в Баку планирует посетить Французский лицей, Французско-Азербайджанский университет и «Белый город».
Р.Бабаев
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