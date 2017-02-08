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Внешняя политика 08.02.2017 14:41

Азербайджан и Франция собираются совместно внедрять «Asan xidmet» в африканских странах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду Госсекретаря при премьер-министре Франции по государственным реформам и вопросам исследований Жан-Винсента Плаце, сообщает сайт главы государства.

Ж-В.Плаце является членом правительства и председателем Партии экологистов (зеленых – ИФ-Аз).

«Стороны отметили эффективность деятельности «Asan xidmet», обсудили возможности сотрудничества в этой сфере, а также совместного внедрения Азербайджаном и Францией данных услуг на африканском континенте», - отмечается в информации.

На встрече было подчеркнуто, что в некоторых департаментах Франции начали курсировать полевые автобусы услуги «Asan xidmet».

Ж-В.Плаце высказал пожелание ознакомиться с проводимой в Азербайджане работой в сфере защиты окружающей среды.

Он отметил, что в рамках визита в Баку планирует посетить Французский лицей, Французско-Азербайджанский университет и «Белый город».

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az