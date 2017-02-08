ГКИВ Азербайджана применил штрафы почти на 600 тыс. за нарушение земельного законодательства

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана до сих пор применил штрафные санкции на общую сумму 580 тыс. манатов за нарушение законодательства по использованию земель, отмечается в информации ведомства.
«До сих пор инспекторами комитета было выявлено около 4,9 тыс. фактов нарушения требований законодательства по использованию земли, в том числе 1,3 тыс. случаев – в 2016 году. В соответствии с требованиями Кодекса Административных правонарушений, ГКИВ, в целом, составлено 1,1 тыс. административных протоколов и применены штрафные санкции на общую сумму 580 тыс. манатов», - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, Госкомимущество Азербайджана аннулировало 935 договоров по аренде неиспользуемых земельных участков общей площадью 200 тыс. га в 46 районах страны, которые возвращены в госсобственность.
Кроме того, составлен общий список арендаторов земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с указанием состояния этих участков, на основе которого создана единая электронная база.
Н.Аббасова
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