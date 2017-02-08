Инициативы ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми находят активную поддержку в Москве - Лавров

Москва готова поддерживать инициативы ОБСЕ по пресечению торговли людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Знаю, что у вас в ближайших планах проведение альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, будем активнейшим образом поддерживать эти и другие ваши инициативы", - сказал он перед началом встречи со специальным представителем и координатором ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадиной Джарбусыновой в среду в Москве.

"Я уверен, что визит очень полезен и мы почувствуем позитивный эффект и для Российской Федерацией и для других стран-участниц ОБСЕ",- отметил министр.

В свою очередь М.Джарбусынова отметила, "что сейчас действительно увеличивается число случаев торговли людьми".

"К большому моему сожалению, ни одно из 57-ми государств-членов ОБСЕ не могут заявить, что нет проблем в этом направлении",- сказала спецпредставитель ОБСЕ.

По её словам, с учётом конфликтов в мире и роста миграции проблема очень существенна.

М.Джарбусынова отметила, что в рамках своего визита в Москву она намерена встретиться с представителями МВД и Следственного Комитета России.