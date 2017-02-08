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Дальнее зарубежье 08.02.2017 16:02

Сенат США рассмотрит кандидатуру Сешнса на пост генпрокурора страны

Сенат США позже в среду проведет финальное голосование по кандидатуре сенатора Джеффа Сешнса, претендующего на пост генпрокурора страны, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что назначение Дж.Сешнса будет утверждено, так как его поддерживают все республиканцы, удерживающие большинство мест в сенате.

Ранее комитет сената США по юридическим делам также одобрил его кандидатуру. Тогда за Дж.Сешнса проголосовали 11 сенаторов-республиканцев, а против - девять сенаторов-демократов.

69-летний сенатор-республиканец Дж.Сешнс является одним из первых политиков, выразивших поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Он был членом сенатского комитета по юридическим делам. Д.Трамп выдвинул его кандидатуру на пост главы Минюста США еще в ноябре прошлого года - сразу после президентских выборов.

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Тэги: США, СЕНАТ, ГЕНПРОКУРОР, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az