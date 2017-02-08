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СНГ 08.02.2017 16:17

На Украине назначен новый глава Национальной полиции

Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду единогласно.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - сказал на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее должность главы Нацполиции занимала Хатия Деканоидзе, в середине ноября 2016 года она подала в отставку.

До сегодняшнего дня обязанности руководителя Нацполиции Украины исполнял первый замглавы ведомства Вадим Троян.

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Тэги: УКРАИНА, НАЦПОЛИЦИЯ, ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az