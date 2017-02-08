На Украине назначен новый глава Национальной полиции

Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду единогласно.

"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - сказал на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее должность главы Нацполиции занимала Хатия Деканоидзе, в середине ноября 2016 года она подала в отставку.

До сегодняшнего дня обязанности руководителя Нацполиции Украины исполнял первый замглавы ведомства Вадим Троян.