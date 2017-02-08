На Украине назначен новый глава Национальной полиции

Кабинет министров Украины назначил на пост главы Национальной полиции начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду единогласно.
"Я предлагаю и вношу на ваше рассмотрение на должность главы Национальной полиции Украины генерала полиции третьего ранга Князева Сергея Николаевича", - сказал на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.
Ранее должность главы Нацполиции занимала Хатия Деканоидзе, в середине ноября 2016 года она подала в отставку.
До сегодняшнего дня обязанности руководителя Нацполиции Украины исполнял первый замглавы ведомства Вадим Троян.
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