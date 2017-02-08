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АПК 08.02.2017 15:33

Чехия хочет развивать отношения с Баку в сферах АПК и легкой промышленности – посол в Баку

Чехия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сфере легкой промышленности и АПК, заявил чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

"Чехия занимает 6-ое место по инвестициям в Азербайджан. Азербайджан для нас стратегический партнер. Мы удовлетворяем 1/3 наших потребностей нефти за счет поставок из Азербайджана", - сказал В.Пивонька журналистам в среду в кулуарах Ежегодного "круглого стола" Caspian Ambassadors Club, организованном Caspian Europian Club.

Дипломат выразил надежду, что стороны будут развивать отношения в сфере легкой промышленности и АПК.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az