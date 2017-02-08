Чехия хочет развивать отношения с Баку в сферах АПК и легкой промышленности – посол в Баку

Чехия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном в сфере легкой промышленности и АПК, заявил чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

"Чехия занимает 6-ое место по инвестициям в Азербайджан. Азербайджан для нас стратегический партнер. Мы удовлетворяем 1/3 наших потребностей нефти за счет поставок из Азербайджана", - сказал В.Пивонька журналистам в среду в кулуарах Ежегодного "круглого стола" Caspian Ambassadors Club, организованном Caspian Europian Club.

Дипломат выразил надежду, что стороны будут развивать отношения в сфере легкой промышленности и АПК.

Ф.Исазаде