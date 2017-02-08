Замглавы МИД Турции прибывает 14 февраля в Москву готовить визит Эрдогана

Организацию визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву обсудит с российской стороной прибывающий в середине февраля в Россию замглавы МИД Турции Умит Ярдым, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Турции.
"Замглавы МИД Турции Умит Ярдым прибывает в Москву 14 февраля. Запланирована встреча с российскими коллегами", - сказал собеседник агентства.
"На повестке дня - подготовка к предстоящему визиту президента Эрдогана", - отметил он.
Как сообщалось, визит лидера Турецкой Республики в Россию, как ожидается, состоится в первой половине марта.
"Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода. Как ожидается, в ходе контакта с российским президентом будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию наших отношений", - заявил на днях в интервью "Интерфаксу" посол Турции в РФ Хусеин Дириоз.
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