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Регион 08.02.2017 15:40

Замглавы МИД Турции прибывает 14 февраля в Москву готовить визит Эрдогана

Организацию визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву обсудит с российской стороной прибывающий в середине февраля в Россию замглавы МИД Турции Умит Ярдым, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Турции.

"Замглавы МИД Турции Умит Ярдым прибывает в Москву 14 февраля. Запланирована встреча с российскими коллегами", - сказал собеседник агентства.

"На повестке дня - подготовка к предстоящему визиту президента Эрдогана", - отметил он.

Как сообщалось, визит лидера Турецкой Республики в Россию, как ожидается, состоится в первой половине марта.

"Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода. Как ожидается, в ходе контакта с российским президентом будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию наших отношений", - заявил на днях в интервью "Интерфаксу" посол Турции в РФ Хусеин Дириоз.

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Тэги: РОССИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az