Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, Brent торгуется у $54,9 за баррель

Нефть дешевеет третий день подряд на данных о росте запасов топлива в США, однако несколько сократила падение после заявлений ряда представителей стран ОПЕК о необходимости сохранить добычу на низком уровне и во второй половине 2017 года.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 уменьшилась на $0,18 (0,33%) - до $54,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,36 (0,69%) - до $51,81 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 19:30, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов - на 2,5 млн баррелей.

Кроме того, во вторник Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2018 год, с 9,3 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,5 млн б/с. Если прогноз оправдается, в следующем году добыча в стране вырастет до максимального уровня с 1970 года.

Между тем в среду министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что странам ОПЕК, вероятно, потребуется продлить действие соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2017 года.

Его коллега из Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада также не исключил такой возможности, добавив, что пока страны соблюдают договоренности о сокращении и принимать решение слишком рано.

Ранее министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что не видит необходимости в продлении соглашения. Тем не менее, по его словам, все страны ОПЕК готовы на это пойти в случае необходимости.