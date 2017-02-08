Иранский министр предлагает странам ОПЕК и не-ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение производства нефти во второй половине года

Странам ОПЕК и не-ОПЕК следовало бы продолжить сокращение объемов добычи нефти во втором полугодии 2017 года, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане.
"Рынок нуждается в еще большем сокращении производства во второй половине 2017 года, но вопрос нуждается в дальнейших переговорах и анализе", - сказал министр, которого в среду цитируют иранские СМИ
Б.Зангане выступил с таким заявлением после переговоров в Тегеране с коллегами из Венесуэы и Омана.
Министр сообщил, что Иран и Саудовская Аравия "продолжат переговоры в рамках их общих и национальных интересов".
"Я хотел бы подчеркнуть, что для продолжения таких переговоров нет никаких проблем", - подчеркнул Б.Зангане.
Он отметил, что рынок позитивно отреагировал на сокращение производства нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК.
"Мы прогнозируем установление баланса между спросом и предложением на нефтяных рынках, если нынешняя тенденция сохранится", - сказал министр.
Достигнутое в конце прошлого года соглашение, которое предусматривает сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с до 32,5 млн баррелей, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года. Ирану разрешено увеличить добычу на 90 тыс. б/с. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.
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