Иранский министр предлагает странам ОПЕК и не-ОПЕК пойти на дальнейшее сокращение производства нефти во второй половине года

Странам ОПЕК и не-ОПЕК следовало бы продолжить сокращение объемов добычи нефти во втором полугодии 2017 года, считает министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Рынок нуждается в еще большем сокращении производства во второй половине 2017 года, но вопрос нуждается в дальнейших переговорах и анализе", - сказал министр, которого в среду цитируют иранские СМИ

Б.Зангане выступил с таким заявлением после переговоров в Тегеране с коллегами из Венесуэы и Омана.

Министр сообщил, что Иран и Саудовская Аравия "продолжат переговоры в рамках их общих и национальных интересов".

"Я хотел бы подчеркнуть, что для продолжения таких переговоров нет никаких проблем", - подчеркнул Б.Зангане.

Он отметил, что рынок позитивно отреагировал на сокращение производства нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК.

"Мы прогнозируем установление баланса между спросом и предложением на нефтяных рынках, если нынешняя тенденция сохранится", - сказал министр.

Достигнутое в конце прошлого года соглашение, которое предусматривает сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с до 32,5 млн баррелей, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года. Ирану разрешено увеличить добычу на 90 тыс. б/с. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.