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Это интересно 08.02.2017 15:46

Пентагон намерен арендовать помещение в нью-йоркском небоскребе Trump Tower - ТВ

Пентагон планирует арендовать помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке для сотрудников, которые будут помогать президенту США, сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.

"Минобороны работает через все соответствующие каналы в соответствии со всеми юридическими стандартами, чтобы получить доступ к ограниченному пространству в Trump Tower", - заявил журналистам телеканала представитель этого ведомства Джеймс Бриндл.

"Пространство необходимо для сотрудников и оборудования, которые будут оказывать поддержку президенту США", - добавил он.

По данным Си-эн-эн, подобная аренда может обойтись примерно в $1,5 млн в год.

В Пентагоне при этом подчеркнули, что подобная работа организовывалась и при предыдущих администрациях, в том числе, при Бараке Обаме - в городе Чикаго.

Несмотря на то, что официальная резиденция Д.Трампа находится в Вашингтоне, он ранее сообщал о планах останавливаться время от времени в своих апартаментах в Trump Tower. Кроме того, в башне проживает первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, НЕБОСКРЕБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az