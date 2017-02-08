Пентагон намерен арендовать помещение в нью-йоркском небоскребе Trump Tower - ТВ

Пентагон планирует арендовать помещение в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке для сотрудников, которые будут помогать президенту США, сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.
"Минобороны работает через все соответствующие каналы в соответствии со всеми юридическими стандартами, чтобы получить доступ к ограниченному пространству в Trump Tower", - заявил журналистам телеканала представитель этого ведомства Джеймс Бриндл.
"Пространство необходимо для сотрудников и оборудования, которые будут оказывать поддержку президенту США", - добавил он.
По данным Си-эн-эн, подобная аренда может обойтись примерно в $1,5 млн в год.
В Пентагоне при этом подчеркнули, что подобная работа организовывалась и при предыдущих администрациях, в том числе, при Бараке Обаме - в городе Чикаго.
Несмотря на то, что официальная резиденция Д.Трампа находится в Вашингтоне, он ранее сообщал о планах останавливаться время от времени в своих апартаментах в Trump Tower. Кроме того, в башне проживает первая леди США Мелания Трамп с сыном Бэрроном.
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