Глава МИД Грузии на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе посетит 12-13 февраля с визитом Азербайджан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в грузинском посольстве в Баку.

"М.Джанелидзе 12 февраля прибудет с двухдневным визитом в Баку", - отметили в посольстве.

В рамках визита, глава МИД проведет встречу с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, другими официальными лицами Азербайджана.

"На встречах будут обсуждаться перспективы развития двусторонних связей, региональные процессы", - подчеркнули в дипмиссии.

Ф.Исазаде