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ТЭК 08.02.2017 16:38

Баку предлагает Рабату подписать меморандум для сотрудничества в энергетике

Азербайджан предложил Марокко подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев и посол Марокко в Баку Мухаммед Адиль Эмбарш обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

Министр в ходе встречи отметил, что Азербайджан, за счет реализации глобальных проектов, имеет большой опыт в поиске, разведке и разработке нефтегазовых месторождений и готов поделиться им с Марокко, участвуя в энергосекторе этой страны.

Н.Алиев также напомнил о визите азербайджанской делегации в Буркина-Фасо и Бенин в ноябре 2016 года для налаживания сотрудничества между SOCAR (Госнефтекомпанией Азербайджана, ГНКАР) и этими странами.

«Для формирования аналогичного сотрудничества с Марокко необходимо проведение совместных мероприятий и подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере», - отметил министр.

Посол, в свою очередь, отметил, что Марокко нацелена на развитие энергосотрудничества с Азербайджаном. В частности, отметил он, существуют широкие возможности для сотрудничества с SOCAR.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МАРОККО, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az