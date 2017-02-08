Баку предлагает Рабату подписать меморандум для сотрудничества в энергетике

Азербайджан предложил Марокко подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев и посол Марокко в Баку Мухаммед Адиль Эмбарш обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

Министр в ходе встречи отметил, что Азербайджан, за счет реализации глобальных проектов, имеет большой опыт в поиске, разведке и разработке нефтегазовых месторождений и готов поделиться им с Марокко, участвуя в энергосекторе этой страны.

Н.Алиев также напомнил о визите азербайджанской делегации в Буркина-Фасо и Бенин в ноябре 2016 года для налаживания сотрудничества между SOCAR (Госнефтекомпанией Азербайджана, ГНКАР) и этими странами.

«Для формирования аналогичного сотрудничества с Марокко необходимо проведение совместных мероприятий и подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере», - отметил министр.

Посол, в свою очередь, отметил, что Марокко нацелена на развитие энергосотрудничества с Азербайджаном. В частности, отметил он, существуют широкие возможности для сотрудничества с SOCAR.

Н.Аббасова