ASK и Торговая палата Тираны договорились о сотрудничестве

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) и Торговая палата Тираны договорились о развитии сотрудничества, отмечается в сообщении ASK.

Перспективы развития торговых связей, инвестиционные возможности и будущее сотрудничество между двумя странами обсудил глава ASK Мамед Мусаев с главой Торговой палаты Тираны Николином Яка (Nikolin Jaka) в рамках визита на текущей неделе в Албанию.

М.Мусаев призвал албанские компании к активному сотрудничеству с азербайджанскими предпринимателями.

Н.Яка, в свою очередь, отметил, что Албания придает большое значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в особенности, в аграрной сфере, и заинтересована в расширении сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями. «По итогам встречи стороны договорились о развитии сотрудничества между ASK и Торговой палатой Тираны и в ближайшее время подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова