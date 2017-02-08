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Бизнес и законодательство 08.02.2017 16:51

ASK и Торговая палата Тираны договорились о сотрудничестве

Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана (ASK) и Торговая палата Тираны договорились о развитии сотрудничества, отмечается в сообщении ASK.

Перспективы развития торговых связей, инвестиционные возможности и будущее сотрудничество между двумя странами обсудил глава ASK Мамед Мусаев с главой Торговой палаты Тираны Николином Яка (Nikolin Jaka) в рамках визита на текущей неделе в Албанию.

М.Мусаев призвал албанские компании к активному сотрудничеству с азербайджанскими предпринимателями.

Н.Яка, в свою очередь, отметил, что Албания придает большое значение развитию экономического сотрудничества с Азербайджаном, в особенности, в аграрной сфере, и заинтересована в расширении сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями. «По итогам встречи стороны договорились о развитии сотрудничества между ASK и Торговой палатой Тираны и в ближайшее время подписать Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству», - подчеркивается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, БИЗНЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az