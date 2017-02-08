Обращений к Минску с просьбой выдать Лапшина ни от РФ, ни от Израиля не было, утверждают в белорусской Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявляют, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой о выдаче им блогера Александра Лапшина.

"Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что А.Лапшин был задержан 15 декабря 2016 года на территории Минска по запросу азербайджанской стороны.

"Просьба о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности поступила в установленный срок, составлена в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и содержит гарантии азербайджанской стороны о соблюдении пределов уголовного преследования, предусмотренных ст.475 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси", - продолжили в ведомстве.

При этом, отметили в Генпрокуратуре, деяния А.Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане по ст.281.2, 318.2 УК, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству и соответствуют ч.3 ст.361, ч.3 ст.371 Уголовного кодекса.

"Сроки давности привлечения Лапшина к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он гражданином Беларуси не является. В связи с этим Генпрокуратура Беларуси, руководствуясь ст. 66, 67 и 88 Конвенции, ст. 494, 495 УПК Беларуси, 17 января 2017 года приняла решение о его выдаче Азербайджану для привлечения к уголовной ответственности", - сказали в Генпрокуратуре.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства проверка доказанности вины выдаваемого лица в совершении инкриминируемых преступлений не относится к компетенции запрашиваемой стороны", - подчеркнули в ведомстве.

Постановлением Минского городского суда от 26 января жалоба А.Лапшина на постановление заместителя генпрокурора Белоруссии от 17 января 2017 года о его выдаче оставлена без удовлетворения. Верховный суд 7 февраля рассмотрел жалобы Лапшина и его защитников о несогласии с решением Генпрокуратуры о выдаче и постановлением Мингорсуда о признании указанного решения законным. По результатам рассмотрения жалобы оставлены без удовлетворения, а постановление заместителя генпрокурора о выдаче А.Лапшина Азербайджану признано законным. Решение о выдаче 7 февраля вступило в законную силу. С указанным решением суда А.Лапшин ознакомлен в установленном порядке.