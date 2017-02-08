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Дальнее зарубежье 08.02.2017 18:15

Трамп призывает суд признать правомерным иммиграционный указ

Американский президент Дональд Трамп в среду выразил надежду на то, что Апелляционный суд в США согласится с его доводами и примет решение о законности указа по миграционному вопросу.

"Если США не выиграют это дело, которое они должны выиграть, у нас никогда не будет той безопасности, на которую мы имеем право", - написал президент на своей страничке в "Твиттере".

В конце января Д.Трамп подписал вызвавший критику указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа.

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Тэги: США, ТРАМП, УКАЗ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az