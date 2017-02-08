Трамп призывает суд признать правомерным иммиграционный указ

Американский президент Дональд Трамп в среду выразил надежду на то, что Апелляционный суд в США согласится с его доводами и примет решение о законности указа по миграционному вопросу.

"Если США не выиграют это дело, которое они должны выиграть, у нас никогда не будет той безопасности, на которую мы имеем право", - написал президент на своей страничке в "Твиттере".

В конце января Д.Трамп подписал вызвавший критику указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт по иску штатов Вашингтон и Миннесота приостановил действие этого указа. Затем министерство юстиции США оспорило судебное решение о замораживании исполнения иммиграционного указа.