У Могерини запланированы переговоры с Тиллерсоном во время визита в США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 9-10 февраля посетит США, где встретится с новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном и рядом других высокопоставленных официальных лиц.

Пресс-служба европейской внешнеполитической службы сообщила в среду, что Ф.Могерини, в частности, проведет встречи со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, советником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также рядом сенаторов.

В пятницу Ф.Могерини примет участие в дискуссии в Атлантическом совете о том, как ЕС может выстроить более прочные отношения с новой американской администрацией.