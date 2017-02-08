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Регион 08.02.2017 17:27

Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 9 февраля прибудет с двухдневным визитом на Украину, в ходе которого встретится с главой МИД этой страны Павлом Климкиным, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.

По данным турецкой стороны М.Чавушоглу и П.Климкин обсудят все аспекты двусторонних отношений Киева и Анкары, а также новые возможности сотрудничества. "Кроме того, стороны обменяются взглядами на проблемы регионального и международного характера и уделят особое внимание ситуации крымских татар, а также изменениям на восточных территориях Украины", - цитирует агентство текст заявления МИД Турции.

Также М.Чавушоглу встретится с главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послом Эртурулом Апаканом

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az