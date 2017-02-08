Глава МИД Турции на этой неделе посетит Украину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 9 февраля прибудет с двухдневным визитом на Украину, в ходе которого встретится с главой МИД этой страны Павлом Климкиным, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.

По данным турецкой стороны М.Чавушоглу и П.Климкин обсудят все аспекты двусторонних отношений Киева и Анкары, а также новые возможности сотрудничества. "Кроме того, стороны обменяются взглядами на проблемы регионального и международного характера и уделят особое внимание ситуации крымских татар, а также изменениям на восточных территориях Украины", - цитирует агентство текст заявления МИД Турции.

Также М.Чавушоглу встретится с главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине послом Эртурулом Апаканом