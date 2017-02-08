Абашидзе сообщил, что Россия обещает ускорить работу по имплементации договора с Грузией по таможенному мониторингу

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник на очередной рабочей встрече в Праге договорились, что работа над реализацией межправительственного договора от 2011 года о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе будет ускорена.
"Господин Карасин подтвердил, что российская сторона приняла принципиальное решение ускорить работу по имплементации этого договора", - заявил З.Абашидзе в интервью телекомпании "Рустави 2" в среду.
При этом он отметил, что необходимо дождаться визита швейцарских коллег, с которыми будут обсуждены конкретные детали соглашения, после чего можно будет перейти уже непосредственно к этапу имплементации договора.
"Швейцарская компания (SGS) в начале марта должна приехать в Тбилиси", - сказал З.Абашидзе, по словам которого, у него лично вчера во время встречи с Г.Карасиным создалось впечатление, что "российская сторона склоняется к тому, чтобы быстро задействовать этот договор".
Ранее спецпредставитель грузинского премьера заявлял, что по данному договору с грузинской стороны сделано все еще с весны 2016 года и российской стороне остается уточнить лишь несколько вопросов.
Договоренность об ускорении работы по имплементации договора между Грузией и РФ от 2011 года по таможенному мониторингу позитивно воспринято в Грузии.
"Факт, что этот документ своевременно должен быть задействован", - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
По его словам, это связано с вопросом территориальной целостности страны. "Если в будущем мы думаем наладить тесные отношения с абхазами и осетинами, есть реальные темы, которые должны быть обсуждены и не только с российской стороной", - сказал Г.Вольский.
В свою очередь, заместитель руководителя оппозиционной фракции "Национальное движение" (партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - ИФ) Саломе Самадашвили считает, что правящая партия "Грузинская мечта" потеряла почти 5 лет. "Нынешние власти начали работу по имплементации этого договора только после того, как со стороны европейских партнеров было оказано давление. В течение же 4-х, почти 5 лет мы не видели в этом никакого прогресса", - заявила С.Самадашвили.
Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.
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