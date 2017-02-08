Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9489 RUR   0.0307 GBR   2.2811 TRY   0.4874

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10 Фев -1° 11 Фев

Регион 08.02.2017 17:48

Абашидзе сообщил, что Россия обещает ускорить работу по имплементации договора с Грузией по таможенному мониторингу

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник на очередной рабочей встрече в Праге договорились, что работа над реализацией межправительственного договора от 2011 года о мониторинге товарооборота на грузино-российской границе будет ускорена.

"Господин Карасин подтвердил, что российская сторона приняла принципиальное решение ускорить работу по имплементации этого договора", - заявил З.Абашидзе в интервью телекомпании "Рустави 2" в среду.

При этом он отметил, что необходимо дождаться визита швейцарских коллег, с которыми будут обсуждены конкретные детали соглашения, после чего можно будет перейти уже непосредственно к этапу имплементации договора.

"Швейцарская компания (SGS) в начале марта должна приехать в Тбилиси", - сказал З.Абашидзе, по словам которого, у него лично вчера во время встречи с Г.Карасиным создалось впечатление, что "российская сторона склоняется к тому, чтобы быстро задействовать этот договор".

Ранее спецпредставитель грузинского премьера заявлял, что по данному договору с грузинской стороны сделано все еще с весны 2016 года и российской стороне остается уточнить лишь несколько вопросов.

Договоренность об ускорении работы по имплементации договора между Грузией и РФ от 2011 года по таможенному мониторингу позитивно воспринято в Грузии.

"Факт, что этот документ своевременно должен быть задействован", - заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

По его словам, это связано с вопросом территориальной целостности страны. "Если в будущем мы думаем наладить тесные отношения с абхазами и осетинами, есть реальные темы, которые должны быть обсуждены и не только с российской стороной", - сказал Г.Вольский.

В свою очередь, заместитель руководителя оппозиционной фракции "Национальное движение" (партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - ИФ) Саломе Самадашвили считает, что правящая партия "Грузинская мечта" потеряла почти 5 лет. "Нынешние власти начали работу по имплементации этого договора только после того, как со стороны европейских партнеров было оказано давление. В течение же 4-х, почти 5 лет мы не видели в этом никакого прогресса", - заявила С.Самадашвили.

Двустороннее соглашение об основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота правительства России и Грузии подписали 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТАМОЖНЯ, МОНИТОРИНГ


Похожие новости


Президент Грузии высказался за тщательную подготовку встречи с российским лидером Более 70% граждан Грузии поддерживают курс правительства по вступлению в ЕС - опрос Грузия готова нормализовать отношения с Россией, но никогда не поступится территориальной целостностью - премьер Подвижек со стороны Тбилиси по вопросу возвращения в СНГ нет, заявляют в МИД РФ Денежные переводы из РФ в Грузию за год снизились на 13% - Нацбанк республики Грузия не желает новой конфронтации с Россией - премьер Квирикашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az