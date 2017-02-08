События в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности - Чуркин

Идея о введении зон безопасности для беженцев в Сирии запоздала, считает постпред России при ООН Виталий Чуркин.

"События в Сирии уже обогнали идею создания зон безопасности", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам российского постпреда, "сейчас, слава Богу, действует режим прекращения боевых действий, завязываются переговоры между правительством Сирии и оппозицией, в том числе и вооруженной".

"Теперь настает время вести речь о возвращении беженцев и внутри перемещенных лиц в свои дома. Ведь возвращаются же они, скажем, в восточный Алеппо", - сказал В.Чуркин.

"Если начать сейчас организовывать какие-то зоны безопасности, пусть даже это будет происходить корректно с международно-правовой точки зрения, в частности, с проведением консультаций с правительством Сирии, по моему мнению, это отвлечет внимание, силы и средства от важнейшей задачи по возвращению людей в их дома и обеспечению им нормальной жизни", - сказал российский постпред.

В.Чуркин сообщил, что не обсуждал с американской делегацией в ООН этот вопрос. Он также подчеркнул, что "возвращение беженцев в места своего постоянного проживания может придать второе дыхание процессу политического урегулирования в Сирии".

Интервью будет опубликовано на сайте www.interfax.ru, а также в газете "Коммерсант" 9 февраля