Командующий сухопутными войсками НАТО Уильямс прибыл в Эстонию

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Дэррил Уильямс в среду прибыл в Эстонию, чтобы обсудить вопросы, связанные с размещением в этой стране прибывающих вскоре дополнительных сил альянса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Д.Уильямс в ходе поездки встретился с заместителем командующего Силами обороны Эстонии бригадным генералом Индреком Сирелом (Indrek Sirel).
По словам И.Сирела, размещение в странах Балтии и в Польше батальонных боевых групп НАТО является "важным средством сдерживания, где сухопутные войска играют ключевую роль".
"Мы должны позаботиться, чтобы деятельность частей в виде совместных учений была хорошо скоординирована и поддерживала как наши самостоятельные силы обороны, так и служила вкладом в коллективную оборону", отметил эстонский военачальник.
В ходе визита Д.Уильямс также ознакомился с ситуацией в сфере безопасности в регионе Балтийского моря, посетил штабной элемент НАТО в Эстонии и побывал в центре киберобороны НАТО.
Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, в Эстонию в апреле на основании решений Варшавского саммита НАТО начнут прибывать более тысячи военнослужащих Великобритании и Франции с тяжелой боевой техникой.
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