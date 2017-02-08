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Дальнее зарубежье 08.02.2017 18:31

Командующий сухопутными войсками НАТО Уильямс прибыл в Эстонию

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Дэррил Уильямс в среду прибыл в Эстонию, чтобы обсудить вопросы, связанные с размещением в этой стране прибывающих вскоре дополнительных сил альянса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

Д.Уильямс в ходе поездки встретился с заместителем командующего Силами обороны Эстонии бригадным генералом Индреком Сирелом (Indrek Sirel).

По словам И.Сирела, размещение в странах Балтии и в Польше батальонных боевых групп НАТО является "важным средством сдерживания, где сухопутные войска играют ключевую роль".

"Мы должны позаботиться, чтобы деятельность частей в виде совместных учений была хорошо скоординирована и поддерживала как наши самостоятельные силы обороны, так и служила вкладом в коллективную оборону", отметил эстонский военачальник.

В ходе визита Д.Уильямс также ознакомился с ситуацией в сфере безопасности в регионе Балтийского моря, посетил штабной элемент НАТО в Эстонии и побывал в центре киберобороны НАТО.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, в Эстонию в апреле на основании решений Варшавского саммита НАТО начнут прибывать более тысячи военнослужащих Великобритании и Франции с тяжелой боевой техникой.

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Тэги: ЭСТНИЯ, НАТО, КОМАНДУЮЩИЙ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az