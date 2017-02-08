ВМС Азербайджана и России обсудили организацию и проведение Кубка моря-2017

Командующий Каспийской флотилией России контр-адмирал Сергей Пинчук провёл рабочую встречу с делегацией Военно-морских сил Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе беседы, состоявшейся в пункте базирования кораблей объединения в Махачкале, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017»»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, азербайджанская делегация ознакомилась с учебно-тренировочным комплексом «Каспий» и командным пунктом учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря-2016» и «Кубок Каспия-2015».

Ф.Исазаде