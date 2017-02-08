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Внешняя политика 08.02.2017 17:26

ВМС Азербайджана и России обсудили организацию и проведение Кубка моря-2017

Командующий Каспийской флотилией России контр-адмирал Сергей Пинчук провёл рабочую встречу с делегацией Военно-морских сил Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе беседы, состоявшейся в пункте базирования кораблей объединения в Махачкале, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017»»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, азербайджанская делегация ознакомилась с учебно-тренировочным комплексом «Каспий» и командным пунктом учебного поля подразделений морской пехоты «Скорпион», где проходили этапы международных соревнований «Кубок моря-2016» и «Кубок Каспия-2015».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ВМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az