Встреча лидеров стран Балтии и вице-президента США пройдет в феврале в Мюнхене, заявляют в Вильнюсе

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале в Мюнхене встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом, сообщают в Вильнюсе.

"В ходе визита (главы Литвы) в Мюнхен планируется встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США", - проинформировала агентство BNS пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

Ведомство не приводит больше никакой информации о планирующейся встрече. Встреча, как ожидается, состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Агентство отмечает, что страны Балтии стремятся получить заверения новой администрации США относительно обязательств по обороне. Кроме того, у них вызвала обеспокоенность критика президента США Дональда Трампа в адрес НАТО, а также его заявления о том, что решения о защите союзников по блоку он будет принимать только после того, как взвесит, выполняют ли они свои обязательства.