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Дальнее зарубежье 08.02.2017 18:46

Встреча лидеров стран Балтии и вице-президента США пройдет в феврале в Мюнхене, заявляют в Вильнюсе

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале в Мюнхене встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом, сообщают в Вильнюсе.

"В ходе визита (главы Литвы) в Мюнхен планируется встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США", - проинформировала агентство BNS пресс-служба президента Литвы Дали Грибаускайте.

Ведомство не приводит больше никакой информации о планирующейся встрече. Встреча, как ожидается, состоится "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Агентство отмечает, что страны Балтии стремятся получить заверения новой администрации США относительно обязательств по обороне. Кроме того, у них вызвала обеспокоенность критика президента США Дональда Трампа в адрес НАТО, а также его заявления о том, что решения о защите союзников по блоку он будет принимать только после того, как взвесит, выполняют ли они свои обязательства.

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Тэги: БАЛТИЯ, США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az