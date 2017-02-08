Неизвестный проник на территорию училища в германском городе Борсдорф, учащиеся эвакуированы из-за угрозы взрыва

Ученики профессионально-технического училища в городе Борсдорф близ Лейпцига эвакуированы в среду после сообщения о бомбе проникнувшего в училище мужчины, сообщают местные СМИ.

По их данным, к этой мере пришлось прибегнуть после того, как неизвестный мужчина проник на территорию училища и сообщил двум учащимся, что у него в рюкзаке находится бомба. После этого он исчез.

Руководство училища вызвало полицию.

Подозреваемого удалось опознать, но о его личности ничего не сообщается. Полиция продолжает обыскивать здание школы.