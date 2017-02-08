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Происшествия 08.02.2017 18:23

Взрывы и происшествия природного и техногенного характера унесли в 2016 году жизни 80 человек в Азербайджане

Количество жертв в результате произошедших в 2016 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера и взрывов составило 80 человек, говорится в официальной статистике, размещенной на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики (МЧС).

Согласно статистическим данным МЧС, в минувшем году в Азербайджане произошло 12,11 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 1,568 тыс. фактов больше, чем в 2015 году.

В результате этих происшествий погибли 68 и получили ранения 239 человек. Сотрудникам министерства удалось спасти 71 и эвакуировать 1,992 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За год на территории республики произошло 68 взрывов, что на шесть случаев меньше, чем в 2015 году.

Жертвами взрывов стали 12 человек. Еще 88 человек при взрывах пострадали.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az