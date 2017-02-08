Взрывы и происшествия природного и техногенного характера унесли в 2016 году жизни 80 человек в Азербайджане

Количество жертв в результате произошедших в 2016 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера и взрывов составило 80 человек, говорится в официальной статистике, размещенной на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики (МЧС).
Согласно статистическим данным МЧС, в минувшем году в Азербайджане произошло 12,11 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 1,568 тыс. фактов больше, чем в 2015 году.
В результате этих происшествий погибли 68 и получили ранения 239 человек. Сотрудникам министерства удалось спасти 71 и эвакуировать 1,992 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.
За год на территории республики произошло 68 взрывов, что на шесть случаев меньше, чем в 2015 году.
Жертвами взрывов стали 12 человек. Еще 88 человек при взрывах пострадали.
Р.Бабаев
Минобороны Азербайджана распространило кадры уничтожения армянских диверсантов
ВМС Азербайджана и России обсудили организацию и проведение Кубка моря-2017
Посольство РФ в Баку запросило у МИД Азербайджана встречу с Лапшином
Эмиратская VPS Healthcare заинтересована в организации производства лекарств в Азербайджане
Курс манат/доллар на 9 февраля - 1,8252 AZN/$1
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Позиция Турции по участию курдов в сирийском урегулировании неизменна, но Москва ведет с Анкарой диалог по этой теме - МИД РФ
Навальный намерен добиваться в Конституционном суде права баллотироваться в президенты
У следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве Шеремета - нацполиция Украины
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии