Взрывы и происшествия природного и техногенного характера унесли в 2016 году жизни 80 человек в Азербайджане

Количество жертв в результате произошедших в 2016 году в Азербайджане происшествий природного и техногенного характера и взрывов составило 80 человек, говорится в официальной статистике, размещенной на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям республики (МЧС).

Согласно статистическим данным МЧС, в минувшем году в Азербайджане произошло 12,11 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 1,568 тыс. фактов больше, чем в 2015 году.

В результате этих происшествий погибли 68 и получили ранения 239 человек. Сотрудникам министерства удалось спасти 71 и эвакуировать 1,992 тыс. человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За год на территории республики произошло 68 взрывов, что на шесть случаев меньше, чем в 2015 году.

Жертвами взрывов стали 12 человек. Еще 88 человек при взрывах пострадали.

Р.Бабаев