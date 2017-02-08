Ленинский суд Кирова приговорил к пяти годам условно оппозиционера Алексея Навального, признанного виновным в хищении денег предприятия "Кировлес".
Как передал в среду корреспондент "Интерфакса", об этом говорится в резолютивной части приговора.
"Признать Навального виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет условно и штрафа 500 тыс. рублей", - сказал судья.
Еще один фигурант дела Петр Офицеров приговорен судом к четырем годам условно.
Суд назначил осужденным испытательный срок в размере 1 год и 5 месяцев.
"Назначенное наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей считать исполненным", - говорится в приговоре.
При вынесении приговора судья А.Втюрин учел отсутствие у фигурантов судимостей, наличие у А.Навального несовершеннолетних детей, а также исключительно положительные характеристики подсудимых.
Суд пришел к выводу, что подсудимые, исходя из своих корыстных побуждений, присвоили путем растраты вверенное учрежденной П.Офицеровым по согласованию с А.Навальным ООО "ВЛК" имущество предприятия КОГУП "Кировлес".
"Навальный предпринимал действия для увеличения сбыта лесопродукции через ООО "ВЛК", а П.Офицеров по согласованию с А.Навальным основал ООО "ЛК" для осуществления путем растраты", - говорится в приговоре.
Суд критически отнесся к показаниям подсудимых и аргументам их адвокатов, так как, по его мнению, они не подтверждаются материалами дела и являются способами уйти от ответственности.
В первый раз приговор по делу "Кировлеса" А.Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, обвиняемых в хищении 16 млн рублей у предприятия "Кировлес", был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.
Фигурантов взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание условным сроком и штрафом в 500 тыс. рублей.
Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев, который дал показания против А.Навального и П.Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.
Защита А.Навального и П.Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд в опубликованном 23 февраля 2016 года решении встал на сторону заявителей.
ЕСПЧ постановил, что российские суды признали А.Навального и П.Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, "иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".
Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Он также постановил, что Россия обязана выплатить А.Навальному и П.Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.
Президиум Верховного суда (ВС) РФ 16 ноября 2016 года отменил приговор А.Навальному и П.Офицерову по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением ЕСПЧ.
Новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.
1 февраля А.Навальный был доставлен в суд принудительно судебными приставами из-за неявки на предыдущие заседания. В тот же день судья Алексей Втюрин избрал в качестве меры пресечения обоим подсудимым подписку о невыезде до 10 февраля, однако перед тем как удалиться в совещательную комнату 3 февраля разрешил им покинуть Киров до оглашения приговора.
В ходе прений сторон 3 февраля гособвинение просило назначить А.Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, П.Офицерову - условный срок в четыре года, а также штраф по 500 тысяч рублей каждому. По мнению прокуроров, в ходе рассмотрения дела вина подсудимых полностью доказана собранными доказательствами и показаниями свидетелей.
Иск компании "Кировлес" о взыскании с подсудимых ущерба в размере 16 млн рублей гособвинение считает необходимым рассмотреть в другом процессе - в порядке гражданского судопроизводства.
Защита фигурантов просила суд вынести оправдательный приговор, так как из материалов дела следует не только отсутствие в действиях А.Навального и П.Офицерова состава преступления, но и события преступления как такового.
По словам адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, "никаких оснований для осуждения Навального и Офицерова не имеется", а также "нет признаков хищения имущества "Кировлеса".
В своем последнем слове А.Навальный выразил недоумение тем, что прокуроры на повторном процессе "сделали все то же самое, что и в прошлый раз", не приведя новых доказательств его виновности. "Я недоволен", - подытожил оппозиционер, выразив уверенность, что в случае вынесения обвинительного приговора тот "будет отменен как незаконный".
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