Навальный намерен добиваться в Конституционном суде права баллотироваться в президенты

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором по делу "Кировлеса".

"Мы будем обращаться в Конституционный суд, мы будем обращаться во все суды",- сказал А.Навальный журналистам в среду после оглашения приговора.

После того, как стало известно, что Ленинский суд Кирова выносит обвинительный приговор А.Навальному по "делу "Кировлеса", его адвокат Ольга Михайлова сообщила "Интерфаксу", что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании.

"Согласно закону о выборах (президента), осужденный по тяжкой статье - а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой - лишается права баллотироваться", - сказала О.Михайлова.

Согласно пункту 5.2 закона "О выборах президента": не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, А. Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость.

В то же время О.Михайлова отметила, что Конституция РФ позволяет избираться всем гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. "То есть в данном случае возникает юридическая коллизия", - подытожила О.Михайлова.

Адвокат подчеркнула, что приговор А.Навальному пока не вступил в законную силу.

Согласно Конституции РФ, "не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда".

В свою очередь, судья КС в отставке Тамара Морщакова считает, что норма федерального закона, запрещающая баллотироваться на выборах президента осужденным за тяжкие преступления, имеет перспективы быть принятой для проверки Конституционным судом. "Действительно, в данном случае есть некое противоречие между нормой федерального закона и конституционной. Вопрос только в том, что Конституция позволяет законодателю устанавливать ограничения таких прав, как избирательные. Они не считаются абсолютными, и она позволяет их устанавливать именно федеральным законом. Вопрос о том, насколько это ограничение служит каким-то целям дополнительным к тому, что регулирует сама Конституция, - это вопрос уже для Конституционного суда. Перед Конституционным судом, конечно, можно поставить такой вопрос, потому что федеральный закон вводит даже большие ограничения, чем требует Конституция", - сказала Т.Морщакова "Интерфаксу".