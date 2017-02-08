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Дальнее зарубежье 08.02.2017 19:15

В пригороде Парижа в ходе беспорядков арестовано еще около 10 человек

В пригороде французской столицы уже четвертый день продолжаются беспорядки, причиной которых стало дело об изнасиловании полицейскими жителя коммуны Оне-су-Буа, сообщает в среду французская пресса.

В СМИ отмечают, что в ночь на среду беспорядки распространились из района, в котором произошло преступление, в соседние коммуны, где полиция арестовала около 10 человек.

Еще 26 человек были арестованы на выходных и в начале недели.

Ранее сообщалось, что помимо столкновений с полицией, местная молодежь поджигала автомобили и мусорные баки, а также совершила нападения на два ресторана и атаковала несколько карет скорой помощи.

В самом Оне-су-Буа беспорядки прекратились после того, как пострадавший, который назвал себя именем Тео, во время визита в его больничную палату президента Франции Франсуа Олланда, призвал граждан района "сохранять спокойствие и единство".

Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого несколько полицейских во время ареста в пригороде Парижа Оне-су-Буа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео, при этом используя полицейские дубинки.

В результате акта насилия молодой человек получил серьезные травмы и нуждался в хирургической помощи. Он до сих пор находится в больнице.

Один офицер полиции был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПРОИЗВОЛ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az