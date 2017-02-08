В пригороде Парижа в ходе беспорядков арестовано еще около 10 человек

В пригороде французской столицы уже четвертый день продолжаются беспорядки, причиной которых стало дело об изнасиловании полицейскими жителя коммуны Оне-су-Буа, сообщает в среду французская пресса.
В СМИ отмечают, что в ночь на среду беспорядки распространились из района, в котором произошло преступление, в соседние коммуны, где полиция арестовала около 10 человек.
Еще 26 человек были арестованы на выходных и в начале недели.
Ранее сообщалось, что помимо столкновений с полицией, местная молодежь поджигала автомобили и мусорные баки, а также совершила нападения на два ресторана и атаковала несколько карет скорой помощи.
В самом Оне-су-Буа беспорядки прекратились после того, как пострадавший, который назвал себя именем Тео, во время визита в его больничную палату президента Франции Франсуа Олланда, призвал граждан района "сохранять спокойствие и единство".
Причиной беспорядков стало дело о полицейском произволе, в ходе которого несколько полицейских во время ареста в пригороде Парижа Оне-су-Буа изнасиловали 22-летнего социального работника по имени Тео, при этом используя полицейские дубинки.
В результате акта насилия молодой человек получил серьезные травмы и нуждался в хирургической помощи. Он до сих пор находится в больнице.
Один офицер полиции был арестован по обвинениям в изнасиловании, еще троим выдвинуты обвинения в нападении.
Минобороны Азербайджана распространило кадры уничтожения армянских диверсантов
ВМС Азербайджана и России обсудили организацию и проведение Кубка моря-2017
Посольство РФ в Баку запросило у МИД Азербайджана встречу с Лапшином
Эмиратская VPS Healthcare заинтересована в организации производства лекарств в Азербайджане
Курс манат/доллар на 9 февраля - 1,8252 AZN/$1
Взрывы и происшествия природного и техногенного характера унесли в 2016 году жизни 80 человек в Азербайджане
Пожары унесли в 2016 году в Азербайджане жизни 54 человек
Пентагон намерен арендовать помещение в нью-йоркском небоскребе Trump Tower - ТВ
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии