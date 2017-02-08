У следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве Шеремета - нацполиция Украины

Следователи пока не вручили уведомления о подозрении в совершении преступления в связи с убийством журналиста Павла Шеремета, заявляют в Национальной полиции Украины.

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении (в совершении преступления - ИФ). Мы над этим работаем", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Лица, которые обоснованно подозреваются: у нас есть целостное понимание заказчиков, исполнителей, сообщников, но это не является предметом того, что можно пока озвучить", - сказал А.Вакуленко.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что всего было опрошено 1,8тыс. человек.

20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.