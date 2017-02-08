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СНГ 08.02.2017 19:30

У следствия нет ни одного человека в статусе подозреваемого в убийстве Шеремета - нацполиция Украины

Следователи пока не вручили уведомления о подозрении в совершении преступления в связи с убийством журналиста Павла Шеремета, заявляют в Национальной полиции Украины.

"Если мы говорим о процессуальном статусе подозреваемых, то на сегодняшний момент ни одно лицо не получило процессуального документа о подозрении (в совершении преступления - ИФ). Мы над этим работаем", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

"Лица, которые обоснованно подозреваются: у нас есть целостное понимание заказчиков, исполнителей, сообщников, но это не является предметом того, что можно пока озвучить", - сказал А.Вакуленко.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что всего было опрошено 1,8тыс. человек.

20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

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Тэги: УКРАИНА, ШЕРЕМЕТ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az