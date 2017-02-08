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Карабахский конфликт 08.02.2017 19:31

Минобороны Азербайджана распространило кадры уничтожения армянских диверсантов

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения диверсионной группы ВС Армении, пытающейся проникнуть на позиции подразделений азербайджанских ВС в зоне карабахского конфликта.

Видеоматериал можно посмотреть, пройдя по ссылке http://mod.gov.az/az/news/ermeni-diversiya-qrupunun-atesle-mehv-edilmesi-font-color-red-video-font-17570.html.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 7 февраля в зоне карабахского конфликта огневые точки и инженерные сооружения ВС Армении в ответ на обстрелы позиций азербайджанской армии.

В оборонном ведомстве отметили, что «обстрелами из крупнокалиберного орудия позиций Азербайджана Армения пытается отвлечь внимание от диверсии, которую намерено совершить в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ДИВЕРСАНТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az