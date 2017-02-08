Минобороны Азербайджана распространило кадры уничтожения армянских диверсантов

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения диверсионной группы ВС Армении, пытающейся проникнуть на позиции подразделений азербайджанских ВС в зоне карабахского конфликта.
Видеоматериал можно посмотреть, пройдя по ссылке http://mod.gov.az/az/news/ermeni-diversiya-qrupunun-atesle-mehv-edilmesi-font-color-red-video-font-17570.html.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили 7 февраля в зоне карабахского конфликта огневые точки и инженерные сооружения ВС Армении в ответ на обстрелы позиций азербайджанской армии.
В оборонном ведомстве отметили, что «обстрелами из крупнокалиберного орудия позиций Азербайджана Армения пытается отвлечь внимание от диверсии, которую намерено совершить в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе».
Ф.Исазаде
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