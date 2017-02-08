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Регион 08.02.2017 20:00

Позиция Турции по участию курдов в сирийском урегулировании неизменна, но Москва ведет с Анкарой диалог по этой теме - МИД РФ

В Москве считают, что всеобъемлющее урегулирование сирийского кризиса достижимо только в случае участия в этом процессе сирийских курдов, заявили в среду в МИД России.

"Она (позиция России по курдам - ИФ) остается неизменной, и в этом плане диалог с Анкарой ведется. Они действуют на севере Сирии, являются там фактором, и в принципе, наверное, трудно действительно представить, как можно обеспечить всеобъемлющее решение сирийского кризиса, и как можно реализовать его на практике без участия сирийских курдов", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

"У турок по этому вопросу своя позиция, и она пока достаточно непреклонная, но диалог на эту тему с ними ведется", - отметил он.

По словам дипломата, участие курдов в политическом процессе по Сирии остается вопросом, "по которому у нас с Турцией разные подходы".

"Вы знаете, что мы и ранее, еще в рамках международной группы поддержки Сирии предлагали включение и представителей сирийских курдов в переговорный формат, но турки категорически возражали", - отметил А.Боцан-Харченко.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az