Позиция Турции по участию курдов в сирийском урегулировании неизменна, но Москва ведет с Анкарой диалог по этой теме - МИД РФ

В Москве считают, что всеобъемлющее урегулирование сирийского кризиса достижимо только в случае участия в этом процессе сирийских курдов, заявили в среду в МИД России.
"Она (позиция России по курдам - ИФ) остается неизменной, и в этом плане диалог с Анкарой ведется. Они действуют на севере Сирии, являются там фактором, и в принципе, наверное, трудно действительно представить, как можно обеспечить всеобъемлющее решение сирийского кризиса, и как можно реализовать его на практике без участия сирийских курдов", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.
"У турок по этому вопросу своя позиция, и она пока достаточно непреклонная, но диалог на эту тему с ними ведется", - отметил он.
По словам дипломата, участие курдов в политическом процессе по Сирии остается вопросом, "по которому у нас с Турцией разные подходы".
"Вы знаете, что мы и ранее, еще в рамках международной группы поддержки Сирии предлагали включение и представителей сирийских курдов в переговорный формат, но турки категорически возражали", - отметил А.Боцан-Харченко.
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