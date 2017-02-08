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СНГ 08.02.2017 20:15

Между Россией и Турцией налажены интенсивные контакты по противодействию терроризму - МИД РФ

В Москве констатируют результаты плотных контактов с Анкарой по контртерроризму, однако пока они не удовлетворяют на 100%.

"Налажены очень плотные, интенсивные и эффективные контакты между всеми структурами по вопросам противодействия терроризму. Конечно, процесс нормализации идет, мы видим результаты, которым мы рады, но в то же время эти результаты пока не стопроцентные", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

Он пояснил, что имеет в виду контакты по линии спецслужб и военных. По его словам, проблематика по вопросу борьбы с терроризмом в Турции "сложная, потому что тут и вопрос контроля над территорией, и границы, и так далее".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az