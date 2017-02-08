Между Россией и Турцией налажены интенсивные контакты по противодействию терроризму - МИД РФ

В Москве констатируют результаты плотных контактов с Анкарой по контртерроризму, однако пока они не удовлетворяют на 100%.

"Налажены очень плотные, интенсивные и эффективные контакты между всеми структурами по вопросам противодействия терроризму. Конечно, процесс нормализации идет, мы видим результаты, которым мы рады, но в то же время эти результаты пока не стопроцентные", - сказал в интервью "Интерфаксу" директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.

Он пояснил, что имеет в виду контакты по линии спецслужб и военных. По его словам, проблематика по вопросу борьбы с терроризмом в Турции "сложная, потому что тут и вопрос контроля над территорией, и границы, и так далее".