Парламент Грузии преодолел вето президента на законы о реформе судебной системы

Парламент Грузии в среду на пленарном заседании преодолел вето президента на пакет законопроектов по реформированию судебной системы и принял его в первоначальном варианте.

На прошлой неделе президент Гиоргий Маргвелашвили наложил вето на пакет законопроектов и предложил парламенту ряд мотивированных поправок, касающихся, в частности, изменения процедуры назначения председателей судов Советом юстиции. Президент предложил избирать председателей судов непосредственно действующими судьями. Поправки президента касались и отмены положения, по которому председатели судов могут занимать несколько должностей.

Представители парламентского большинства при голосовании отвергли все поправки президента, заявляя в своих выступлениях, что подготовили весьма эффективный пакет законопроектов, не требующий изменений.

В свою очередь представители парламентской оппозиции заявили, что подготовленный большинством пакет законопроектов направлен на подчинение правительству судов.

"В целом подготовленный большинством пакет законопроектов не будет способствовать реформированию судебной системы. Данный пакет направлен на абсолютный контроль правительства над судами", - заявила на заседании парламента представитель оппозиционной фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Как заявила на пленарном заседании парламентский секретарь президента Анна Долидзе, поправки президента к пакету законопроектов были направлены "на создание такого института, который не позволит ни одному правительству монополизировать судебную систему".