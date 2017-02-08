Массовые протесты в Румынии помогли заблокировать внесение поправок в Уголовный кодекс - президент

Массовые уличные выступления против ослабления антикоррупционных мер в Румынии оказались успешными - планировавшееся правительством внесение поправок в уголовный кодекс было отозвано, сообщил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс президент республики Клаус Йоханис.

При этом он похвалил протестующих за выраженное ими беспокойство будущим Румынии.

К.Йоханис, который сам выступал против поправок в законодательство, заявил, что теперь они будут должным образом обсуждаться в парламенте.

Накануне сообщалось, что К.Йоханис, обращаясь к депутатам, заявил, что государство оказалось в состоянии полномасштабного политического кризиса.

"Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", - сказал К.Йоханис в обращении к парламенту.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам страны. В результате на свободу могут выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.