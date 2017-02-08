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Дальнее зарубежье 08.02.2017 20:45

Массовые протесты в Румынии помогли заблокировать внесение поправок в Уголовный кодекс - президент

Массовые уличные выступления против ослабления антикоррупционных мер в Румынии оказались успешными - планировавшееся правительством внесение поправок в уголовный кодекс было отозвано, сообщил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс президент республики Клаус Йоханис.

При этом он похвалил протестующих за выраженное ими беспокойство будущим Румынии.

К.Йоханис, который сам выступал против поправок в законодательство, заявил, что теперь они будут должным образом обсуждаться в парламенте.

Накануне сообщалось, что К.Йоханис, обращаясь к депутатам, заявил, что государство оказалось в состоянии полномасштабного политического кризиса.

"Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", - сказал К.Йоханис в обращении к парламенту.

Массовые протесты в Румынии начались после того, как кабинет министров одобрил ряд поправок к законам страны. В результате на свободу могут выйти люди, осужденные за коррупцию и махинации, при которых сумма ущерба в рамках одного дела составляет менее $48 тыс.

Оппозиция рассматривает их как большой шаг назад для румынского общества с тех пор, как Румыния стала членом ЕС в 2007 году.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az