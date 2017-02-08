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Дальнее зарубежье 08.02.2017 21:00

Глава "Красного Креста" осудил нападение на конвой в Афганистане, жертвами которого стали шесть сотрудников организации

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер осудил нападение в Афганистане на конвой организации, жертвами которого стали шесть сотрудников, еще двое пропали без вести.

"Мы самым решительным образом осуждаем явно преднамеренное нападение на наших сотрудников. Это огромная трагедия. Мы в шоке", - говорится в заявлении П.Маурера, распространенном в среду.

По данным МККК, неизвестные вооруженные люди напали на конвой, который доставлял гуманитарную помощь в пострадавший от сильных снегопадов район близ города Шиберган в провинции Джаузджан.

В составе колонны находились трое водителей и пять сотрудников МККК.

"На данный момент трудно сказать, как это ужасный инцидент отразится на наших операциях в Афганистане", - сказала глава делегации МККК в этой стране Моника Дзанарелли.

МККК также отмечает, что, пока не ясно, кто совершил нападение на конвой.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, МККК, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az