Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер осудил нападение в Афганистане на конвой организации, жертвами которого стали шесть сотрудников, еще двое пропали без вести.
"Мы самым решительным образом осуждаем явно преднамеренное нападение на наших сотрудников. Это огромная трагедия. Мы в шоке", - говорится в заявлении П.Маурера, распространенном в среду.
По данным МККК, неизвестные вооруженные люди напали на конвой, который доставлял гуманитарную помощь в пострадавший от сильных снегопадов район близ города Шиберган в провинции Джаузджан.
В составе колонны находились трое водителей и пять сотрудников МККК.
"На данный момент трудно сказать, как это ужасный инцидент отразится на наших операциях в Афганистане", - сказала глава делегации МККК в этой стране Моника Дзанарелли.
МККК также отмечает, что, пока не ясно, кто совершил нападение на конвой.
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