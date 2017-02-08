Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер осудил нападение в Афганистане на конвой организации, жертвами которого стали шесть сотрудников, еще двое пропали без вести.

"Мы самым решительным образом осуждаем явно преднамеренное нападение на наших сотрудников. Это огромная трагедия. Мы в шоке", - говорится в заявлении П.Маурера, распространенном в среду.

По данным МККК, неизвестные вооруженные люди напали на конвой, который доставлял гуманитарную помощь в пострадавший от сильных снегопадов район близ города Шиберган в провинции Джаузджан.

В составе колонны находились трое водителей и пять сотрудников МККК.

"На данный момент трудно сказать, как это ужасный инцидент отразится на наших операциях в Афганистане", - сказала глава делегации МККК в этой стране Моника Дзанарелли.

МККК также отмечает, что, пока не ясно, кто совершил нападение на конвой.