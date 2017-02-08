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СНГ 08.02.2017 21:15

Журналиста Шеремета убило взрывное устройство, в состав которого входила противопехотная мина, заявляют в нацполиции Украины

Национальная полиция Украины сообщила, что взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб журналист Павел Шеремет, состояло в том числе из противопехотной мины.

"Можно составить допустимую схему взрывного устройства... также составлена схема расположения взрывного устройства относительно схемы автомобиля", - сказал заместитель главы нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам А.Вакуленко, взрывное устройство состояло из противопехотной мины МОН-50, двух магнитов и электродетонатора.

Для подтверждения предварительных выводов следствия по конструкции взрывного устройства и его места положения были проведены несколько экспериментов с использованием автомобиля и копий взрывного устройства.

А.Вакуленко отметил, что на данный момент выполнены девять из 16 назначенных экспертиз в расследовании.

20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал причиной гибели П.Шеремета срабатывание взрывного устройства, и заявил, что ключевой версией убийства является месть в связи с профессиональной деятельностью. Позднее генпрокурор заявил, что в поле зрения следствия находится несколько человек, которые могут быть причастны к убийству. По его словам, убийца был не один, "это группа, и часть этой группы мы уже видим на видео".

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Тэги: УКРАИНА, ШЕРЕМЕТ, УБИЙСТВО, ВЕРСИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az