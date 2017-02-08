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СНГ 08.02.2017 21:30

Премьер Молдавии торопит с открытием в Кишиневе Бюро по связи НАТО

Премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) не допустить затягивания процесса открытия в Кишиневе Бюро по связи НАТО.

"Мы подписали соглашение об открытии этого Бюро. Я прошу вас взять под контроль этот вопрос, чтобы не допустить затягивания процесса и всяких там бюрократических проволочек", - сказал П.Филип в начале заседания правительства в среду.

Заместитель главы МИДЕИ Лилиан Дарий ответил, что "для открытия Бюро по связям НАТО нет никаких преград".

"Соответствующее соглашение было подписано 29 ноября 2016 года в Брюсселе. Оно было оперативно ратифицировано парламентом, а 16 декабря решение парламента промульгировано президентом. Мы проинформировали штаб-квартиру НАТО 26 декабря 2016 года о завершении внутренних процедур. С этого момента соглашение вступило в силу, готовится открытие Бюро", - сказал Л.Дарий.

Он подчеркнул, что "Бюро по связям НАТО является обычным дипломатическим представительством, где будут работать только дипломаты, гражданские лица, но не военные".

"Уже назначен глава Бюро по связям НАТО в Кишиневе. Мы рассчитываем, что открытие состоится в апреле", - сказал Л.Дарий.

Премьер-министр Павел Филип призвал дипломатическое ведомство "оказывать в этом содействие и не допустить промедления".

Между тем в ходе визита в Брюссель накануне президент Молдавии Игорь Додон, который выступает против нынешнего курса на европейскую интеграцию и сотрудничество с НАТО, призвал альянс не торопиться с открытием Бюро в Кишиневе.

"В ходе встречи я высказал свою озабоченность решением об открытии Бюро НАТО в Кишиневе. Я считаю, что это создает препятствия в урегулировании приднестровского конфликта. Я предложил не торопиться с открытием Бюро НАТО в Кишиневе. Если же это решение будет реализовано на практике, то я не исключаю, что впоследствии мы вернемся к статусу этого Бюро", - заявил И.Додон.

Отвечая на вопросы молдавских журналистов, президент сказал, что "открытие такого Бюро не способствует безопасности населения и не отвечает интересам большинства граждан".

"Я понимаю, что этот вопрос относится к компетенции правительства и НАТО. Но в данном случае, решение, которое было принято в спешке до вступления в должность нового президента, похоже на вызов. Если оно будет реализовано, то впоследствии мы вернемся к нему", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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