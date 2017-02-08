Президент Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с экстрадицией в Баку блогера Александра Лапшина, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«В состоявшейся в среду по инициативе азербайджанской стороны телефонной беседе президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусскую сторону за демонстрацию справедливой позиции и экстрадицию в Баку блогера Александра Лапшина в связи с возбужденным в его отношении по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР уголовным делом», - говорится в сообщении.
И.Алиев подчеркнул, что данный шаг является проявлением уважения к верховенству закона и международным конвенциям, а также свидетельствует о дружеском и стратегическом характере отношений между Баку и Минском.
Президенты обменялись мнениями вокруг перспектив развития двустороннего сотрудничества и обсудили вопрос организации встреч на уровне глав государств.
И.Алиев и А.Лукашенко выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних связей в политической, экономической и других областях.
Как сообщалось ранее, во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу А.Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Вечером во вторник блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку. В настоящее время А.Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста.
16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана.
Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.
Р.Бабаев
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