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Внешняя политика 08.02.2017 21:03

Президент Алиев поблагодарил Лукашенко за экстрадицию блогера Лапшина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Беларуси Александру Лукашенко в связи с экстрадицией в Баку блогера Александра Лапшина, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В состоявшейся в среду по инициативе азербайджанской стороны телефонной беседе президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусскую сторону за демонстрацию справедливой позиции и экстрадицию в Баку блогера Александра Лапшина в связи с возбужденным в его отношении по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР уголовным делом», - говорится в сообщении.

И.Алиев подчеркнул, что данный шаг является проявлением уважения к верховенству закона и международным конвенциям, а также свидетельствует о дружеском и стратегическом характере отношений между Баку и Минском.

Президенты обменялись мнениями вокруг перспектив развития двустороннего сотрудничества и обсудили вопрос организации встреч на уровне глав государств.

И.Алиев и А.Лукашенко выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии двусторонних связей в политической, экономической и других областях.

Как сообщалось ранее, во вторник Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу А.Лапшина на решение о его выдаче Азербайджану. Вечером во вторник блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку. В настоящее время А.Лапшин находится в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста.

16 декабря 2016 года стало известно, что А.Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, А.Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года А.Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТЫ, БЛОГЕР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az