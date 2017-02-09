Вице-президент ВБ проведет в Баку обсуждения с руководством Азербайджана по перспективам сотрудничества

Вице-президент Всемирного банка Сирил Маллер (Cyril Muller) прибыл в Баку для проведения обсуждений с правительством Азербайджана по перспективам сотрудничества.

"С.Маллер в четверг ходе однодневного визита в Баку проведет консультации с руководством Азербайджана по перспективам дальнейшего сотрудничества", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в бакинском представительстве ВБ.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. ВБ до сих пор утвердил предоставление Азербайджану кредитов на сумму около $4 млрд на реализацию свыше 50 проектов.

А.Азизов