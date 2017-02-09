Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9507 RUR   0.0309 GBR   2.2844 TRY   0.4908

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:05

Главы спецслужб США войдут в администрацию Трампа - Белый дом

Директор Национальной разведки США и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) станут членами кабинета президента страны Дональда Трампа, сообщил в среду Белый дом.

Сенат уже утвердил кандидатуру Майка Помпео на посту директора ЦРУ, однако, голосование по кандидатуре бывшего сенатора Дэна Коутса на пост главы Национальной разведки еще впереди.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер назвал "нонсенсом" сообщения средств массовой информации о том, что президент США Дональд Трамп якобы понизил статус председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил страны Джозефа Данфорда.

Ш.Спайсер также сообщил, что принято решение включить директора ЦРУ Майка Помпео в состав Совета по национальной безопасности, чего не было при администрации Барака Обамы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ


Похожие новости


При проведении брифингов в Белом доме начали использовать Skype Белый дом не будет посылать своих сотрудников на программы телеканала Си-Эн-Эн В Белом доме признали, что Обама не смог выполнить своего обещания и закрыть тюрьму в Гуантанамо Трамп и Пенс обсудят кандидатов в администрацию США Трамп начинает формировать новую администрацию США Трамп готов предложить соперникам по гонке места в администрации президента в случае победы на праймериз - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az