Главы спецслужб США войдут в администрацию Трампа - Белый дом

Директор Национальной разведки США и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) станут членами кабинета президента страны Дональда Трампа, сообщил в среду Белый дом.

Сенат уже утвердил кандидатуру Майка Помпео на посту директора ЦРУ, однако, голосование по кандидатуре бывшего сенатора Дэна Коутса на пост главы Национальной разведки еще впереди.

Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер назвал "нонсенсом" сообщения средств массовой информации о том, что президент США Дональд Трамп якобы понизил статус председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил страны Джозефа Данфорда.

Ш.Спайсер также сообщил, что принято решение включить директора ЦРУ Майка Помпео в состав Совета по национальной безопасности, чего не было при администрации Барака Обамы.