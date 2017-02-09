Законопроект о Brexit одобрен Палатой общин парламента Великобритании

Депутаты Палаты общин британского парламента провели в среду финальное голосование по законопроекту о Brexit, документ был поддержан подавляющим большинством голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, "против" - 122

Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю палату парламента Великобритании.

Ранее 1 февраля депутаты поддержали данный законопроект во втором чтении.

Правительство Великобритании намерено провести законопроект по Brexit через парламент в начале марта и дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС, для того, чтобы 31 марта начать этот процесс, который продлится два года.