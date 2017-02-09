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Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:16

Законопроект о Brexit одобрен Палатой общин парламента Великобритании

Депутаты Палаты общин британского парламента провели в среду финальное голосование по законопроекту о Brexit, документ был поддержан подавляющим большинством голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, "против" - 122

Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю палату парламента Великобритании.

Ранее 1 февраля депутаты поддержали данный законопроект во втором чтении.

Правительство Великобритании намерено провести законопроект по Brexit через парламент в начале марта и дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС, для того, чтобы 31 марта начать этот процесс, который продлится два года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az