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Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:27

Могерини совершит двухдневный визит в США, запланированы переговоры с Тиллерсоном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 9-10 февраля посетит США, где встретится с новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном и рядом других высокопоставленных официальных лиц.

Пресс-служба европейской внешнеполитической службы сообщила, что Ф.Могерини, в частности, проведет встречи со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, советником по национальной безопасности Майклом Флинном, а также рядом сенаторов.

В пятницу Ф.Могерини примет участие в дискуссии Атлантического совета о том, как ЕС может выстроить более прочные отношения с новой американской администрацией.

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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az