Близкий к руководству "Аль-Каиды" (группировка, запрещена в РФ) террорист Абу Хани аль-Масри был уничтожен в Сирии в ходе авианалетов американских Военно-воздушных сил, сообщил Пентагон.

Авианалеты были осуществлены на район сирийского города Идлиб 3-4 февраля, вместе с аль-Масри были ликвидированы еще десять боевиков террористической структуры, говорится в сообщении представителя ведомства Джеффа Дэвиса.

"Эти налеты ослабили возможности "Аль-Каиды" по организации и осуществлению внешних атак на США и их интересы по всему миру", - заявил представитель Пентагона.