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Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:40

Пентагон заявил об уничтожении одного из ветеранов "Аль-Каиды"

Близкий к руководству "Аль-Каиды" (группировка, запрещена в РФ) террорист Абу Хани аль-Масри был уничтожен в Сирии в ходе авианалетов американских Военно-воздушных сил, сообщил Пентагон.

Авианалеты были осуществлены на район сирийского города Идлиб 3-4 февраля, вместе с аль-Масри были ликвидированы еще десять боевиков террористической структуры, говорится в сообщении представителя ведомства Джеффа Дэвиса.

"Эти налеты ослабили возможности "Аль-Каиды" по организации и осуществлению внешних атак на США и их интересы по всему миру", - заявил представитель Пентагона.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az