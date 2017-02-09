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Дальнее зарубежье 09.02.2017 09:11

Курортный город Израиля подвергся ракетному обстрелу с территории Египта - власти

Серия ракет была выпущена в направлении израильского курортного города Эйлат с Синайского полуострова, находящегося на территории Египта, сообщила представитель армии Израиля.

"Несколько ракет было перехвачено и уничтожено системой ПРО "Железный купол", - сказала она.

Представитель властей города сказал журналистам, что всего в направлении Эйлата был осуществлен пуск семи ракет, три из них были уничтожены системой ПРО (противоракетная оборона), четыре разорвались вне городской черты.

Эйлат - известный мировой курорт, где отдыхают туристы из различных стран мира.

Синайский полуостров является районом постоянных столкновений сил безопасности Египта с группировками джихадистов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az