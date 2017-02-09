Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8252 EUR   1.9507 RUR   0.0309 GBR   2.2844 TRY   0.4908

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   55.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 11 Фев 12 Фев

Дальнее зарубежье 09.02.2017 10:12

Сенат США снял процедурные ограничения на прохождение кандидатуры Тома Прайса в министры здравоохранения

Сенат США в ходе процедурного голосования выступил за дальнейшее продвижение кандидатуры конгрессмена-республиканца Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование завершилось, 51 из 100 сенаторов проголосовали "за", "против"- 48.

Таким образом верхняя палата Конгресса США теперь должна вынести кандидатуру Т.Прайса на голосование.

Ранее 1 февраля финансовый комитет сената США поддержал кандидатуру Т.Прайса на пост министра здравоохранения. Членам комитета от республиканской партии пришлось изменить правила проведения голосования, чтобы избежать затягивания процедуры утверждения со стороны находящихся в меньшинстве демократов. Голосование по кандидату прошло без участия сенаторов-демократов, бойкотировавших заседание.

До сих пор в комитете было запрещено проводить голосование, если на нем не присутствует хотя бы по одному представителю от республиканцев и демократов. Однако республиканцы в финансовом комитете единогласно одобрили предложение об отмене этого правила.

62-летний конгрессмен от штата Джорджия и ортопед Т.Прайс последние два года возглавлял бюджетный комитет палаты представителей США и известен критикой политики президента Барака Обамы в сфере здравоохранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТ, МИНИСТР, КАНДИДАТУРА,


Похожие новости


Сенат США при поддержке вице-президента утвердит кандидата на пост министра образования - СМИ Сенат США запустил процесс отмены Obamacare Премьер-министр Украины Гройсман встретился с сенатором США Маккейном Администрация Обамы требует ускорить продление акта, разрешающего слежку за гражданами Американский сенат утвердил кандидатуру Блинкена на пост заместителя Керри Американский сенат опубликует доклад о пытках подозреваемых в причастности к «Аль-Каиде»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az