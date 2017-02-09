Сенат США снял процедурные ограничения на прохождение кандидатуры Тома Прайса в министры здравоохранения

Сенат США в ходе процедурного голосования выступил за дальнейшее продвижение кандидатуры конгрессмена-республиканца Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование завершилось, 51 из 100 сенаторов проголосовали "за", "против"- 48.

Таким образом верхняя палата Конгресса США теперь должна вынести кандидатуру Т.Прайса на голосование.

Ранее 1 февраля финансовый комитет сената США поддержал кандидатуру Т.Прайса на пост министра здравоохранения. Членам комитета от республиканской партии пришлось изменить правила проведения голосования, чтобы избежать затягивания процедуры утверждения со стороны находящихся в меньшинстве демократов. Голосование по кандидату прошло без участия сенаторов-демократов, бойкотировавших заседание.

До сих пор в комитете было запрещено проводить голосование, если на нем не присутствует хотя бы по одному представителю от республиканцев и демократов. Однако республиканцы в финансовом комитете единогласно одобрили предложение об отмене этого правила.

62-летний конгрессмен от штата Джорджия и ортопед Т.Прайс последние два года возглавлял бюджетный комитет палаты представителей США и известен критикой политики президента Барака Обамы в сфере здравоохранения.