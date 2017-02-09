Спикер палаты представителей американского конгресса против отмены Трампом антироссийских санкций

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что будет выступать против отмены администрацией президента Дональда Трампа санкций в отношении России.

В интервью телеканалу PBS он сказал, что "не поддерживает" эту идею, хотя, по его словам, в конгрессе нет законопроекта на эту тему.

Конгрессмен считает, что у нового правительства не получится улучшить отношения с Россией, как это не получилось при двух предыдущих президентах.

Тем не менее, он отметил, что "есть случаи, когда наши интересы совпадают с российскими", однако это не станет поводом для улучшения отношений между двумя странами.